France AVC 37

Bienvenue chers auditeurs dans le mag des associations, votre rendez-vous hebdomadaire consacré à la vie associative en Touraine. Cette semaine, nous allons parler santé avec l’antenne départementale de l’association France AVC. Alain Brivet et Mireille Arigasci sont aujourd’hui dans nos studios et nous allons évoquer les missions proposées par cette structure aidant les patients et les familles de patients victimes d’accidents vasculaires cérébraux. On se retrouve tout de suite avec nos invités !