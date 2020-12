France Parrainage arrive en Moselle

La crise sanitaire devient jour après jour une crise sociale. En conséquence les associations visant à créer du lien entre les individus occupent une tâche de plus en plus importante. C'est la mission de France Parrainage, mettant en liens des enfants en difficultés et des Parrains voulant venir en aide à leurs prochain. L'organisation qui a constaté une hausse des besoins ouvre une nouvelle antenne mosellane. Ségolène Thiebaut, Coordinatrice de France Parrainage Moselle est l'invitée de la rédaction.