Francis Dopff : pétition après l'abbatage d'un lynx dans les Vosges

Francis Dopff est responsable Montagne pour l'association Alsace Nature. Lui-même éleveur, il a déjà été confronté au lynx. Pourtant, il milite pour une défense de cette espèce, dont la population est très faible en France, et dont la présence aide à réguler les chamois et chevreuils, ce qui permet in fine de mieux préserver nos forêts.