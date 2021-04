Levrioù nevez e brezhoneg ! Jef a zo aet d'atersiñ Francis Favereau diwar-benn An Aerouant ruz, ul levr-danevelloù nevez-embannet gant Embannadurioù Goater. Goude, e komz eus daou levr all : unan a zo ur mell labour graet gant Sophie Richard diwar-benn ar barzh eu Kallag Juluen Godest, egile a zo eil levrenn Michel Simon diwar-benn ar varzhez Filomena Kadored.

Les nouveaux livres en breton. Jef a interviewé Francis Favereau au sujet d'un recueil de nouvelles récemment édité par Goater Editions : An Aerouant Ruz, le Dragon rouge. Puis il a présenté un livre consacré à l'écrivain de Callac Juluen Godest, avant de terminer par le second tome de l'ouvrage consacré à la poétesse de Rostrenen, Filomena Kadored, par Michel Simon.