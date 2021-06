Franck Billeau, "faiseur de liens" pour la transition écologique

C'est à Clairoix, tout près de Compiègne que nous rencontrons Franck Billeau, dans sa maison écologique. Il est fier de dire que ce logis ne coûte en chauffage que 80 euros par an (pour le poëlle à bois). Cette maison est un peu pour lui une parabole de la Maison commune ou de ce qu'elle devrait être: une maison où il fait bon vivre, où chacun trouve sa place et en même temps une maison qui respecte son environnement et ne l'épuise pas.

Des maisons, Franck Billeau en connaît beaucoup: celles qu'il a contribué à rénover avec le Réseau Eco Habitat, qui agit pour l'amélioration thermique de l'habitat en accompagnant les familles dans toutes les étapes de leur projet: diagnostics, recherche des solutions et des financements.

Pour ces ménages précaires qui vivaient dans des passoires thermiques, c'est un peu une nouvelle vie qui commence, avec des factures d'énergie enfin raisonnables, un habitat sain et donc, de nouveau, la possibilité de recevoir chez soi et de renouer avec une vie sociale souvent abandonnée.

"Il paraît qu'on fait un nouveau métier" lance Franck Billeau. Ce métier consiste en premier lieu à s'appuyer sur des bénévoles de terrain qui "sont capables de créer de la confiance chez des gens qui n'espèrent plus" pour que ménages en précarité aient l'envie et l'énergie pour se lancer dans la rénovation énergétique de leur logement. Le deuxième pilier de ce métier c'est de mobiliser les dispositifs de financement qui existent. Le troisième: aller chercher des entreprises et les convaincre que des personnes non solvables peuvent le devenir en mobilisant ces aides.

Au fil de la conversation, Franck Billeau apparaît comme un médiateur entre des gens qui, seuls, ne réussiraient probablement pas à se comprendre, voire ne se rencontreraient pas. Peut-être est-il la figure du chaînon manquant de la transition écologique. Pour passer de la prise de conscience à l’action véritable, peut-être manquons-nous de faiseurs de liens.