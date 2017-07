François Asselin (CPME): "il faut aller au-delà de la loi El Khomri"

Le projet de loi visant à autoriser l'exécutif à légiférer par ordonnances pour réformer le Code du travail est examiné au Sénat depuis lundi 24 juillet. La majorité sénatoriale de droite pourrait durcir le texte, conformément à la demande formulée par la commission des Affaires sociales.

Des mesures en faveur des PME et TPE

En effet, celle-ci a déjà adopté 31 amendements sur 83, qui ont notamment pour but d’améliorer la compétitivité et l’attractivité des entreprises françaises. Le président de la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CPME), François Asselin, revient sur ce qu’il attend de ce projet de loi.

"C’est d’aller au-delà de ce qu’avait permis la première loi sur le travail, la loi El-Khomri, où l’on était restée au milieu du gué. Il n’y avait surtout aucune mesure sur les TPE et les PME en sachant qu’elles représentent tout de même 99 % des entreprises en France et près de la moitié de l’emploi salarié. C’est là que se situe le vivier des embauches" explique-t-il.

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Lever les freins à l'emploi

Il ajoute attendre que l’on puisse "enfin lever les freins à l’emploi. Ce qui est très compliqué à comprendre pour le législateur c’est que bien souvent la PME ne fonctionne pas sous le même schéma qu’une grande entreprise. Il ne s’agit pas d’opposer les unes par rapport aux autres mais une petite entreprise n’est pas une grande entreprise en modèle réduit. Il faut surtout que ces ordonnances s’adressent avant tout à ceux qui créent l’emploi, à savoir les PME et les TPE de notre pays".

Sur la méthode, la CGPME admet avoir été entendue. "Ce qu’il reste maintenant à produire, c’est le plus compliqué, à savoir atterrir et savoir où nous allons poser les actes, afin de lever les freins à l’emploi dans notre pays" conclut François Asselin. Les discussions au Sénat dureront jusqu’à jeudi. Suite à cela, les ordonnances seront présentées fin août aux partenaires sociaux, et seront ensuite soumises au Parlement à l'automne.