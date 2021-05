François Beaune, la collecte des "vraies histoires" dans le Val d'Amboise

En ce moment, l'écrivain François Beaune collecte des témoignages, des souvenirs, des anecdotes et part à la rencontre des habitants du Val d'Amboise. D'ailleurs, des veillées, ouvertes à tous, seront organisées cet été.

En attendant, un site internet est accessible et reçoit des témoignages et des récits, écrits, ou sonores. Rendez vous sur le site de La Charpente