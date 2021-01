François Bonneau milite pour que les régions participent aux vaccinations

Le président de la région Centre-Val De Loire souhaite que les régions soient plus impliquées et participent activement à la campagne de vaccination. Il déplore l'absence de réponse de la part de l'Etat aux nombreuses sollicitations qu'il a lancé.



Dans cette édition nous ferons d'ailleurs le point sur la vaccination contre la Covid-19 dans le Cher.



Nous parlerons également d'écologie à Châteauroux et nous découvrirons avec un déolois ce qu'est une course d'obstacles.