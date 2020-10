François Chenal sur l'école inclusive et le manque d'AESH

C'est le sujet sensible de la rentrée dans la Manche : les parents se mobilisent contre le manque d'AESH (Asccompagnant pour les Elèves en Situation de Handicap). Au micro de Gareth Liron nous recevons François Chenal, Inspecteur de l'éducation nationale et conseiller technique sur l'école inclusive pour comprendre et expliquer la situation.