François Garagnon auteur du best-seller "Jade et les sacrés mystères de la vie"

C'est dans les montagnes, à une quinzaine de kilomètres d'Annecy, que François Garagnon est installé : "C'était le rêve de ma femme de vivre à la campagne. Cette nature me ressource et m'inspire" confie l'auteur.

En rez-de-jardin de la bâtisse : un bureau bien rempli, celui des Editions Monte-Cristo. "Quand Jade a connu ce succès innatendu, j'ai pris le parti de publier, diffuser, distribuer. Sans me demander si c'était risqué. C'est comme une histoire d'amour : c'était un appel si fort, si enraciné".

"L'ESPRIT D'ÉMERVEILLEMENT SE CULTIVE"

En 2020, dans Jade et les harmonies de l'être, l'héroïne a vingt ans et part explorer le monde, en quête d'un sens à donner à sa vie.

Et François Garagnon suit son fil-rouge : "Je reste convaincu que l'antidote à bien des maux de notre monde est le réenchantement. Cet esprit d'émerveillement qu'ont connu ceux qui ont vécu une enfance heureuse. C'est un esprit qui se cultive : cela dépend de notre regard, plus que de ce que l'on regarde".

Trente ans après son best-seller, François Garagnon a publié une trentaine d'ouvrages et envoie des chroniques régulièrement à tous les réenchanteurs qui le souhaitent.