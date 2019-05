François Grosdidier (LR) demande à ses adversaires de publier leur patrimoine

Lui même mis en cause par une plainte pour détournements de fonds publics déposée par l’association Anticor, François Grosdidier évoque « des manœuvres d’adversaires politiques, et des boules puantes ».



Un article de l’hebdomadaire Marianne paru le 21 mai raconte comment l’ancien maire de Woippy aurait surpayé plusieurs de ses collaborateurs. Une affaire classée par la justice, mais l’association Anticor entend poursuivre le combat. L’ex-maire de Woippy met au défi « députés et élus » qui lui disputent le fauteuil de maire de Metz de « publier leur patrimoine ».



3 questions à François GROSDIDIER, qui évoque un acharnement juridico-politique. (au micro RCF d'Ibrahima BA)