François Jagut, chef des Roses à Mondorf-les-Bains, Frankenstein Junior et A32

Le 18/19 en Moselle, en partenariat avec le Conseil Départemental de la Moselle pour vous faire patientier en partie jusqu'à 20h et à l'intervention du Président de la République. Une intervention attendue c'est certain par toute la troupe de Frankenstein Junior qui répète à l'Opéra-Théâtre de Metz-Métropole. La première est prévue samedi soir. Vincent Eden le docteur Frankenstein est dans ce 18/19. Avec Chantal de la Touanne et son invitée Fanny Ehmer nous parlerons de l'A32, sujet qui passionne notre ami du club 57 Roger Cayzelle, nous ferons le tour des sorties cinéma et après le journal régional de Sébastien Souici, l'invité du 18/19 est François Jagut, nouveau chef exécutif du restaurant gastronomique Les Roses au Casino 2000 de Mondorf-les-Bains.