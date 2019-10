François Roudier : des voitures du futur plus écologiques et sécurisées

PLus écologiques, plus sécurisés, plus numériques, mais attention à ce qu'un fossé ne se creuse pas entre voiture de riche et voiture de pauvre. C'est l'une des réponses de François Roudier.

Ce commentryen est aujourd'hui directeur de la communication du comité des constructeurs français d'automobiles. Il était présent à l'inauguration de la 90e foire exposition de Montluçon ce samedi 5 octobre.