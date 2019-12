Frank Becker - Cuba Libre

Frank Becker, directeur de la Coursive à La Rochelle, nous présente la nouvelle programmation artistique, dont les invités Danza Contemporanea de Cuba, une troupe de danse contemporaine de Cuba, en compagnie de Christophe Béranger, chorégraphe et créateur de costumes. Et pour finir, rencontre avec Mohammed El-Khatib, auteur et metteur en scène, il présente du 18 au 20 février "La Dispute"