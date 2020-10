Fratelli tutti, l'encyclique du pape commenté par Mgr Le Saux, évêque du Mans

Dans ce magazine, nous reviendrons sur la nouvelle encyclique du pape François Fratelli tutti. Nous la commenterons en compagnie de Mgr Yves Le Saux, évêque du Mans.



L’initiative de la semaine sera vendéenne. Le projet est d’immerger des bateaux en acier dans l’océan pour devenir un habitat luxuriant pour la faune et la flore sous-marine. Une idée novatrice pour régénérer la ressource halieutique, financé en partie par la Fondation d’entreprises du grand ouest.



Ils militent pour la réduction du trafic aérien. Une centaine de militants ont marché vers l'aéroport de Nantes Atlantique samedi dernier, comme dans une quinzaine d'autres villes de France. Depuis le confinement, le trafic aérien s'est drastiquement réduit, c'est donc le bon moment pour réfléchir à la reconversion du secteur aérien, estime ces militants



Aujourd’hui, rencontre avec un dessinateur de presse humoristique, bien connu dans la presse catho. Il s’appelle Yves Guézou mais ce n’est pas pour parler de son activité professionnelle que nous l’entendrons. Avec sa femme, ils ont un beau témoignage de foi et d’amour malgré l’adversité à transmettre.



Et enfin, connaissez-vous l’aquaponi ? Il s’agit d’une nouvelle forme d’agriculture. Tout comme l’hydroponie ou l’aquaculture. C’est à découvrir tout ce weeek-end au parc Echologia en Mayenne.