Freddy POMMIER, triathlète Ironman, un sujet Grand Format (grand-format.net)

Aujourd'hui Grand Format, le journal des histoires vraies en Normandie vous propose un sujet sur les sportifs de l'extrème, signé Christine RAOUT, que vous pouvez retrouver sur grand-format.net: " 3,8 km de natation, 180 km de vélo et un marathon, soit 42,195 km pour la course à pied c'est le menu de l'ironman, course de triathlon à laquelle s'adonne Freddy Pommier depuis plus de 4 ans, pourquoi éprouver son corps de la sorte, qu'est-ce qui pousse ce triathlète à cette pratique sportive extrême, éléments de réponses avec notre invité normand"