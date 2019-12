Frédéric du Laurens - FFDM Tivoly

Découvrons FFDM Tivoly, une entreprise familiale, spécialisée dans la conception et la fabrication de fraises et outils destinés aux dentistes.



C'est en 2017 que Frédéric du Laurens, homme spécialisé dans l'industrie a repris les rennes de cette entreprise berruyère. Il évoque son parcours d'entrepreneur et de chrétien sur RCF.