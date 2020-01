Frédéric Filleux a grandi dans le monde de l'automobile - sa passion - en gravissant les échelons de mécanicien à directeur de concession Mercedes et Porsche. Il est actuellement agent immobilier pour EQUATIO Immobilier qui a la particularité en plus de proposer des biens en Espagne. Au-delà de sa carrière professionnelle Frédéric fait partie depuis des années d'un groupe pour lequel il est chanteur - et qui s'est créé lors d'un concours inter entreprises qu'ils ont remporté. Depuis le groupe perdure et continue de se produire - un groupe que chacun peut solliciter pour un événement en contactant Frédéric !