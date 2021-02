Frédéric Trautmann est la chaire sur la charité de l'UNISTRA

A l'université de Strasbourg, une nouvelle chaire a été créée en septembre : elle a pour but d'étudier la charité.



Le contexte international de la pandémie de Covid-19 entraîne dans son sillage une crise économique et une fracture sociale dont les victimes sont chaque jour plus nombreuses. Se pose la question de la charité dans ce contexte de crise sanitaire.



A l'Unistra, une nouvelle chaire a été créée pour une étude scientifique autour de la charité. Pour marquer ce lancement, des journées interdisciplinaires sont organisées les 18 et 19 février prochain.



Rencontre avec le père Frédéric Trautmann, titulaire de cette nouvelle chaire.



Renseignements et inscriptions : https://theocatho.unistra.fr/agenda/evenement/news/journees-interdisciplinaires-les-nouveaux-visages-de-la-charite/