Fréquence Castor

Rediffusion de l'émission du 15/6/2019.

Le castor est un animal discret mais pourtant bien présent dans notre région. Le castor est, après l'Homme, l'animal qui modifie le plus son environnement. Il est le plus gros rongeur d'Europe, le second dans le monde. Il mesure en moyenne 1m10 mais peut atteindre 1m35. Il avait presque disparu de France entre le 17ème et le début du 20ème. Il était chassé pour sa fourrure et sa chair. C'est le premier mammifère français protégé en France (1909). Il l'a d'abord été sur les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et le Gard. Sa protection a très bien fonctionné puisque dans les années 1920-1930 il réoccupait tout le bassin rhodanien. Quelle est sa biologie ? Quel est son comportement ? Comment l'observer sans le déranger ? Nous tenterons de répondre à toutes ces questions avec Lionel Coste, un passionné de nature. En dernière partie d'émission, nous décripterons une étude du CNRS réalisée par deux chercheurs, Anne-Caroline Prévot et Victor Cazalis sur nos comportements écolos, seraient-ils influencés par la présence de parcs naturels là où nous habitons ?

