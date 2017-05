FrÃ©quence Jeunes avec Masha, jeune assistante russe, voyage France Russie !

La fin de l'année scolaire approche et avec elle le temps des examens et concours.

Du coup les projets pédagogiques avec notamment de jeunes étrangers prennent fin.

Parmi eux, Masha, jeune russe de Laroslav à quelques 300 kms de Moscou. Elle a travaillé cette année scolaire dans 3 établissements de la région stéphanoise.

Au micro d'Anne-Marie Vergnon, et à quelques jours de son retour en Russie, Masha nous donne à découvrir à la fois sa vie en France et à Saint-Etienne, mais aussi sa vie et celle de ses jeunes compatriotes en Russie.