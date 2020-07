Fréquence Nature - 11 juillet 2020 à 11:30

Chargé d'enseignement en écologie à l'Université de Montpellier, doctorant en philosophie, amoureux de la radio sous toutes ces formes, Guillaume tente de transmettre sa passion pour la nature et les sciences avec toujours un brin d'humour. Membre de plusieurs associations naturalistes, Il souhaite montrer la beauté simple mais si fragile de la nature et valoriser le travail passionné des hommes et des femmes qui se bougent pour protéger notre environnement.

Yann Guais

Originaire de Bretagne, il a posé ses valises à Montpellier une ville où il fait bon vivre. Yann coordonne des projets de développement durable, environnemental, social et sociétal. Curieux, il voue une passion à la biodiversité sous toutes ses formes, ainsi qu’aux voyages pour la découvrir. Il rejoint l’univers de la radio en 2015, où il donne la parole aux acteurs qui œuvrent par leurs initiatives et leur travail à construire un monde responsable et durable. Des interviews positives, qui montrent que le monde ne va pas si mal et qui donnent envie de s’engager.