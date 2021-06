Frère Xavier Loppinet : le chien nous conduira-t-il au paradis ?

On le dit meilleur ami de l’homme, le chien est le véritable chouchou des ménages. Il nous apporte compagnie, bien-être et réconfort. Mais peut-il aussi participer à l’enrichissement de nos vies spirituelles ? C’est la question que se le frère Dominicain Xavier Loppinet dans son livre ‘Mon chien me conduira-t-il au paradis ?’ (Editions du Cerf)