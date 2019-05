Froid et cryothérapie

Conférence sur les moyens de récupération et de gestion de la douleur, plus particulièrement le froid et la cryothérapie, animée par Olivier Dupuy, maitre de conférence, et Benoît Dugué, professeur d’université. Organisé par le SCUCC en partenariat avec le CDOS et Cryo16, le mercredi 3 avril au centre universitaire de La Couronne.