#FutureMedicine, la médecine du futur : un projet partenarial unique en France avec une pluie d'innovations à la clé dans le domaine de la santé !



Quand un chercheur, un ingénieur et un médecin se rencontrent, ils se racontent des histoires..... d'innovations ! Et cela au service des patients, de leurs familles et des soignants.

Ce partenariat unique en France s'est concrétisé grâce à une proximité physique des 3 parties au Pôle des Technologies médicales, au Campus Santé Innovation. Désormais, Le CHU et la faculté de médecine de Saint-Etienne, et L'Ecole des mines ont en effet un lieu pour concevoir, ensemble mais aussi expérimenter des projets au service des patients.

Ils pourront même fabriquer avec les industriels de la région prêts à s'investir dans ce domaine.

L'inauguration de ce lieu par excellence de l'innovation a eu lieu vendredi. Anne-Marie Vergnon y était pour nous. Elle a interviewé Vincent Augusto, enseignant chercheur.