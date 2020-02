Gaetan FELICI les "Egalistiques" à l'Arsenal de Metz

L'Education Nationale et la Ville de Metz sensibilisent les élèves et les enseignants à l'égalité filles-garçons.



"Les Égalistiques" avaient lieu mardi 11 février 2020 à l'Arsenal de Metz. Des centaines d'enfants ont pu présenter des projets artistiques, contre les discriminations filles-garçons. Des élèves de la grande section au CM2 ; et de la 6ème à la 3ème ont travaillé plusieurs semaines sur la notion d'égalité, au travers de l'art sous toutes ses formes... 3 questions à Gaëtan Felici, Inspecteur de l'Education Nationale.