Gannat : une convention entre la police municipale et les forces de l'Etat

La signature pour 5 ans d'une convention entre la police municipale et les forces de l'Etat devrait renforcer les actions déjà menées depuis 6 ans sur ce bassin.

Parmi les perspectives, la vidéosurveillance, déjà installée depuis 3 ans sera renforcée sur le champ de foire et l'entrée de la village sur la route d'Ebreuil.

Le procureur de la République promet également plus de de sévérité envers les contrevenants.

La proximité avec les habitants et les échanges d'information devraient être également mutlipliées.

On fait le point avec Véronique Pouzadoux, maire de Gannat, Marie-Françoise Lecaillon, préfète de l'Allier et Eric Neveu, procureur de la République près le tribunal de Cusset.