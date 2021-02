Gastronomie : Kilien Stengel et les rencontres François Rabelais

Jeudi 4 février est organisée en ligne des tables rondes portées notamment par le ministère de l'éducation nationale, puisque des ateliers se déroulent chaque année en milieu scolaire : transmettre des valeurs de bien manger ou encore des actions autour de l'importance du petit-déjeuner.

Rendez-vous sur le site de l'IEHCA. Les tables rondes et ateliers seront filmés et publiés sur la chaîne Youtube de l'IEHCA quelques jours après leur diffusion en direct. Vous pourrez les visionner librement mais il ne sera plus possible d'intéragir avec les intervenants.