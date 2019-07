Elle vise à former des jeunes, passionnés par la lutherie, sur la voie du professionnalisme dans le monde du quatuor à cordes, (violon, alto et violoncelle), via un cycle de trois ans.

Le Luthier après de nombreuses années de recherches tant scientifiques qu'artistiques, et de nombreuses réalisations classiques et contemporaines, à ouvert cette école dans le but de transmettre son savoir et son savoir-faire, à des jeunes venus de tous pays.