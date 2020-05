Gautier Capuçon, une tournée en simple troubadour

Pendant le confinement, et comme d’autres musiciens, le violoncelliste Gautier Capuçon a joué chaque jour les plus belles pièces du répertoire classique pour accompagner les Français bloqués chez eux, adoucir leur quotidien par le miracle de la musique. Afin de prolonger cette communion qui avec le public, l'artiste va maintenant partir en tournée à travers la France pour une série de concerts en plein air.

Gautier Capuçon en simple troubadour

Alors que les salles de concert sont fermées et que tous les spectacles sont annulés, Gautier Capuçon veut jouer à la façon des troubadours, au gré des invitations sur les places ou dans les jardins, une façon de "revenir aux sources".

"La scène me manque énormément, c’est un projet auquel je pense depuis longtemps, partir à la rencontre du public pour lui apporter la musique. C’est une manière de donner de l’élan et l’envie aussi à d’autres artistes, de prendre leur instrument ou d’aller déclamer un poème sur la place du village", a expliqué le violoncelliste sur RCF. "L’idée de ce retour au source comme un pèlerin, comme un ménestrel à l’époque, de prendre son bâton de pèlerin, son instrument, et parcourir les routes avec la musique."



quand musique rime avec simplicité

Gautier Capuçon partira en tournée dès qu’on l’appellera. Pour un artiste d'envergure internationale, dont les dates de concert sont prévues longtemps à l'avance, c'est un peu l’aventure. "C'est redécouvrir cette simplicité de la rencontre de l’échange, cette spontanéité de prévoir un concert quelques jours avant et puis de faire un itinéraire en fonction des demandes ça me plaît beaucoup !" Seul avec son violoncelle et un tabouret, Gautier Capuçon emportera des enceintes pour jouer virtuellement avec son pianiste Jérôme Ducros.



un répertoire pour redonner le sourire aux français

Pour rester dans un esprit hors du temps, hors de tout cadre, Gautier Capuçon interprétera le même répertoire que celui qu'il a joué pendant le confinement. De grands airs d’opéras, des titres de la variété française... Autant d'airs connus pour redonner le sourire à tous. Comme disait un autre grand violoncelliste, Pablo Casals (1876-1973), "la musique chasse la haine chez ceux qui sont sans amour. Elle donne la paix à ceux qui sont sans repos, elle console ceux qui pleurent".



écouter ► Gautier Capuçon