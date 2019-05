Gavé.e.s, Episode 1

GAVE.E.S est une série radiophonique consacrée aux éleveurs et éleveuses bretons et bretonnes à l’épreuve de la transition écologique, réalisée par Léa Dubost, Lena Thebaud, Pierre Giraut, Julia Sirieix, Lisa François et Anaëlle Abasq, étudiantes et étudiant en journalisme à l’IUT de Lannion.



Trois épisodes, trois thèmes : l’évolution de l’élevage industriel en Bretagne, qu’est-ce qu’être éleveur aujourd’hui et comment faire face à la transition écologique.