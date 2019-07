On a tous chez nous des objets qui ne nous servent plus et qui dorment dans un garage, au fond d'un placard, dans un grenier… C'est là qu'intervient "GEEV" un site internet collaboratif, sa particularité : il est dédié aux dons d'objets entre particuliers.

Découverte avec l'un de ses fondateurs bordelais, Hakim Baka.

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

GEEV s’ouvre depuis peu aux dons alimentaires et s’est donné pour objectif d’atteindre les 10 000 dons de produits alimentaires mensuels d’ici fin 2019.

Plus d'infos : www.geev.com