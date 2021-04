Gel tardif, printemps sec : le climat est-il devenu fou en Maine-et-Loire ?

Du 3 au 9 avril 2021, il a gelé toutes les nuits en Maine-et-Loire, au grand dam des viticulteurs et arboriculteurs. Ces épisodes de gel tardif vont-ils devenir la norme ? "Avec le réchauffement climatique, ils seront de moins en moins fréquents et de moins en moins tardifs, prédit Lionel Salvayre, référent régional de Météo France. Mais plus les hivers seront doux, plus les plantes seront précoces et plus le gel fera de dégâts."