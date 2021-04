Gelées : conséquences importantes pour les vignobles berrichons

La vague de froid de ces derniers jours à causé des gelées sur les vignobles de l’Indre et du Cher, des pertes conséquentes pour les vignerons qui auront essayé de protéger leur domaine au maximum. On ouvre un dossier dans cette édition.



Direction le Togo pour une étudiante d'Aubigny-sur-Nère. Marion Jablonski veut partir cet été avec l'une de ses camarades de classe. Cap sur Gapé pour une mission de soutien scolaire dans une école.



Le monde culturel toujours dans l'attente d'une reprise. En attendant, il se prépare, faute de mieux. C'est le cas notamment de la scène nationale castelroussine Equinoxe et du cinéma l'Apollo.