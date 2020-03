En ce mercredi 04 mars Camille Colloch reçoit 2 invités pour parler généalogie, transmission d’entreprise et engagement citoyen.

Comment devient-on généalogiste ? Ce questionnement sur nos repères identitaires, cette quête d’aïeux à quoi tient-elle ? A quoi ressemble le quotidien dans une étude de généalogistes ? Reprendre l’entreprise familiale, quelles envies et quels challenges ? Être chef d’entreprise et s’investir pour le territoire, comment on s’organise ?

Pour en parler 2 invités, un père et sa fille, une fille et son père :

- Marion CHAMAURET, dirigeante de l’étude généalogique CHAMAURET

- Michel CHAMAURET, fondateur de l’étude généalogique CHAMAURET et président d’honneur du TVB Entreprises.