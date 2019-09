Général Pierre-Yves Rondeau

Besançon accueille un nouveau général.



La 7e Brigade Blindée, située en plein cœur de la capitale Franc-comtoise a un nouveau commandant depuis fin juillet, début août, le Général de Brigade Pierre Yves Rondeau. Ce dernier succède au Général de Brigade Charles Palu.



Pour le nouveau commandant, c'est un retour aux sources puisqu'il avait déjà servit au 35e régiment d'infanterie de Belfort de 1990 à 1991 et y était revenu en 2005, mais cette fois-ci en tant que chef du bureau opérations instructions au sein de l'état major.



Jean-Baptiste Bornier, RCF Besançon, reçoit aujourd'hui le général pour en savoir un peu plus sur son arrivée et ses objectifs.