Gérard Clabé, représentant de RESF en Gironde

Dans le cadre des élections départementales des 20 et 27 juin, zoom aujourd’hui sur le canton du Nord Médoc qui compte 41 000 habitants. Les deux conseillers sortants sont Sonia Colemyn, ex Debout la France, aujourd'hui du Mouvement de la ruralité et Grégoire de Fournas, du Rassemblement national. Tous deux se représentent, sur des listes différentes. On fait le point avec Violaine Attimont.