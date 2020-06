Gérard Pouteau La passerelle

Le confinement a été difficile à vivre pour un certain nombre d'entre nous. Mais les étrangers en précarité, et particulièrement ceux qui n'avaient pas de domicile ont été particulièrement éprouvés.

La Passerelle est une association qui vient en aide à ces personnes venues d'ailleurs, en attente d'une régularisation de leur situation .

L'association propose justement quelques appartements et un accompagnement au plus près des problèmes d'intégration des personnes hébergées.

L'occasion avec ce nouveau numéro de l'émission "Tous ensemble" de mettre un coup de projecteur sur les actions de La Passerelle. Gérard Pouteau est l'un de ses responsables.