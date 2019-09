Gérard Staron " L'operette"

Depuis 2012, Gérard Staron, professeur d'histoire, puis agrégé et docteur d'état de géographie préside l'association des météorologistes d'entre Rhône et Loire et publie chaque mois le Météofil. Avec « l'opérette Parfum de l'histoire » il passe à la passion inspirée par cette musique légère. Il met sa formation d'historien au service de ces œuvres musicales plus intégrées dans leur temps qu'il n'y parait ! L'opérette est au cœur du patrimoine musical français pendant un siècle après 1850 ! Sous les duos d'amours célèbres, on découvre le « parfum de l'histoire » à l'époque où les compositeurs doivent contourner la censure pour glisser des allusions politiques ou sociales pimentées !

Il est l'invité de Jean-Claude Duverger.

© Clichés Louis Reynard/Lire à St-Etienne/RCF42