Gildas le Guernigou, distribution de masques

Que ce soit à Brest ou à Rennes, les distributions de masques se multiplient en Bretagne.

Dans certains cas, ils sont destinés aux usagers des bus et tramways seuls, dans d'autres, la municipalité a fait le choix d'en donner à tous ses habitants.

La ville de Rennes a été l'une des premières en France à se lancer dans cette entreprise. En tout 250 000 masques ont été commandés par la ville, et autant par Rennes Métropole pour les communes environnantes.

Pour rendre cette initiative possible, il a fallu bien s'organiser, comme nous l'explique Gildas Le Guernigou, directeur de l'action territoriale et de la tranquilité public à la ville de Rennes, au micro de Domitille Courtemanche.