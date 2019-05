Gilles de Rais: son procès en BD. Rencontre avec les auteurs de la série Jhen

Gilles de Rais, un nom qui n'est pas inconnu dans les Pays de la Loire. De son véritable patronyme Gilles de Montmorency-Laval, né à Champtocé-sur-Loire, dans l'actuel Maine-et-Loire, seigneur du Poitou, de l'Anjou, de Bretagne, du Maine et de l'Angoumois, connétable de France, après avoir participé avec Jeanne d'Arc, à installer le roi Charles VII sur le trône de France en 1429, est surtout connu pour son procès retentissant pour viols et meurtres d'enfants ainsi qu'invocations et pactes avec le diable. Un procès qui particpera à forger la légende de Barbe-Bleue, qui inspirera le célèbre conteur Charles Perrault. Un procès qui fait l'objet d'une bande dessinée, sortie récemment aux éditions Casterman, dans la série Jhen, créée par Jacques Martin, créateur également d'Alix.

En dédicace à Angers, invités par la librairie « Le repaire des héros », rencontre avec le dessinateur historique de la série Jean Pleyers et le nouveau scénariste Néjib, au micro de Thomas Cauchebrais de RCF Anjou