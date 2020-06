La Banque Alimentaire de Bordeaux et de la Gironde doit reconstituer ses stocks pour assurer la distribution d’été et son bon fonctionnement jusqu’à la fin de l’année 2020. Elle organise donc, pour la première fois, une collecte dématérialisée dans les supermarchés en Gironde, ce vendredi et samedi.

On en parle avec Gilles Dupuy, Président de la Banque Alimentaire Bordeaux-Gironde.