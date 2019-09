Gilles Gastou : dialogue interreligieux chrétiens-musulmans

L’année 2019 marque le 800ème anniversaire de la rencontre entre François d’Assise et le sultan al-Malik al-Kamil, qui eut lieu à Damiette, en Egypte, en 1219. Dans un contexte difficile, celui des croisades et des luttes intestines au sein des mondes chrétien et musulman, le dialogue respectueux du saint et du sultan constitue un témoignage exceptionnel.

Pour commémorer, et faire revivre, de façon simple et authentique cet évènement historique exceptionnel, l’Institut des Hautes Etudes islamiques organise une rencontre-débat le samedi 7 septembre à 15h30 à la Maison des Associations cours des Alliés à Rennes.

Maurice Thuriau de RCF Alpha a rencontré Gilles Gastou, l'organisateur de la journée.