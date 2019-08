GILLES GASTOU : François d'Assise et le sultan

L’année 2019 marque le 800ème anniversaire de la rencontre entre François d’Assise et le sultan al-Malik al-Kamil, qui eut lieu à Damiette, en Egypte, en 1219.

Pour commémorer, et faire revivre, de façon simple et authentique cet évènement historique exceptionnel, l’Institut des Hautes Etudes islamiques organise une rencontre-débat le

samedi 7 septembre à 15h30

à la Maison des Associations cours des Alliés à Rennes.

Gilles Gastou nous intrduit cette rencontre :