Gilles Prost - Syntaxe erreur 2.0

Connaissez-vous le "digital truck" ? C'est à la demande, que ce véhicule sillonne 8 villes de Saône-et-Loire. Son objectif, former celles et ceux qui en ont besoin aux usages du numérique.

Découvrons cette initiative soutenue par AG2R la mondiale en compagnie de Marie-Noëlle Normand et de son invité.