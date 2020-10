Gironde : 1 000 euros pour les agents du département des secteurs de l'autonomie et de la protection de l'enfance

Les élus départementaux ont confirmé, ce lundi 5 octobre, le versement d'une prime aux personnels qui gèrent l'autonomie et la protection de l'enfance très sollicités durant la crise.

Ces agents étaient en première ligne pendant la crise sanitaire de la Covid-19. Le département de la Gironde a donc voté, ce lundi 5 octobre, une prime de 1 000 euros pour ceux qui gèrent l'autonomie et la protection de l'enfance. Les élus départementaux de Gironde, réunis en assemblée plénière, ont aussi décidé d'une aide aux aidants et ont revu le budget à la hausse à cause de la pandémie.

La crise sanitaire a coûté 100 millions d'euros

Soit une hausse des dépenses de 35 millions d'euros et forcément un budget qui grimpe, comme l'explique Violaine Attimont ici :



Concernant la prime aux aides à domicile. Cette prime de 1 000 euros (prise en charge en partie par l'Etat) est étendue aux personnels d'aide à l'autonomie, les résidences autonomie, les accueillants familiaux mais aussi aux personnels de la protection de l'enfance, comme ceux des centres de l'enfance et de la famille (cedef) ou maisons d'enfants à caractère social. L'ensemble a coûté 6,7 millions d'euros. Les détails ici :



Enfin, le Département fait un effort pour les aidants :

Afin de favoriser le maintien à domicile : le Département propose plusieurs formes de soutien. 12 psychologues ont par exemple été recrutés il y a deux ans, c’est donc un accompagnement individuel ou collectif qui est proposé. En plus, un travail sur des solutions de répit pour les aidants a été mis au point : accueils de jour ou de nuit et des haltes relais.

Une personne sur cinq en France accompagne une personne, ils sont 300 000 aidants en Gironde.