Gironde : la pauvreté s'accentue selon le dernier rapport du Secours Catholique, témoignages à écouter

Le Secours Catholique vient de livrer ses chiffres de l'année 2019, selon l’association et son rapport annuel la pauvreté s'accentue encore en France par rapport à 2018.

En Gironde, l’association a accueilli 50 000 personnes, environ 20 000 à Bordeaux, des personnes dont plus de la moitié vivent en moyenne avec 1 037 euros, soit moins de 9 euros par jour quand on enlève le loyer et les besoins vitaux. Une précarité qui oblige les familles à faire des choix impossibles. Parmi elles, beaucoup de femmes seules comme Stéphanie, 45 ans. Cette Girondine vit dans Médoc, elle élève seule son fils de 10 ans. Depuis juin dernier elle est en arrêt de travail, touche 900 euros par mois. Et après s’être séparée de son conjoint, elle a dû venir frapper à la porte du Secours Catholique. Son témoignage à écouter ici :

Et pour faire face à cette grande précarité, le Secours Catholique a mis en place des maraudes à Bordeaux pour venir au contact des personnes à la rue et leur apporter un peu de réconfort moral. L'association réclame toujours un revenu minimum.

La halte du Secours Catholique à Bordeaux est située 73 rue Lafaurie et fonctionne avec 60 à 80 bénévoles. Les locaux sont ouverts mardi, jeudi et vendredi toute la journée.