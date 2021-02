Gironde : les vacanciers profitent du bord de mer malgré le couvre-feu à Arcachon

© La fréquentation devrait être encore plus importante ce samedi 20 février 2021, photo Alexis Montmasson.

Pour ce dernier week-end des vacances scolaires, les températures douces et le soleil vont amener du monde au bord de l’océan, comme ici à Arcachon. Reportage à écouter ici :

À Arcachon, le front de mer s'est rempli cette semaine de vacances scolaires grâce au beau temps. Pour le plus grand plaisir des commerçants "comme en été", pour certains. Exemple dans ce reportage où avec le soleil et les températures douces, beaucoup de Girondins ont profité de l'océan pour oublier, un peu, la crise sanitaire et le couvre-feu. Reportage d'Alexis Montmasson à écouter ici :



En plus, les commerçants d'Arcachon comptent sur la braderie de ce week-end, du 20 et 21 février 2021, pour clôturer en beauté les vacances d'hiver. L'événement va durer jusqu'à dimanche.