Gironde : les votes pour les projets du budget participatif sont ouverts, venez voir leurs vidéos de présentation

C'est la dernière étape pour les candidats au premier budget participatif lancé par le département de la Gironde : le vote des internautes dès le 1er novembre 2020 pour les projets candidats.

Parmi les 82 projets, seuls ceux qui auront rassemblé le plus de suffrages seront retenus et obtiendront une part de l’enveloppe, de 700 000 euros, allouée par le département. Pour donner envie aux internautes de voter pour eux, chaque candidat a réalisé une courte vidéo en ligne sur le site internet jeparticipe.gironde.fr. Toute personne qui habite la Gironde peut voter. Les noms des heureux élus de ce budget 2020 seront communiqués en fin d'année.

premier réseau d'autostop en Gironde

Parmi les jeunes de 11 à 30 ans qui ont proposé un projet, Nicolas Gruszka a imaginé "Stop malin", un système de stop avec des lignes et des arrêts bien définis sur la Gironde. "Une façon pour les jeunes de se déplacer plus simplement et gratuitement qu'avec les bus ou le train", détaille le jeune Bordelais.

Pour Sébastien Saint-Pasteur, conseiller départemental en charge de l'économie sociale et solidaire et qui pilote le projet, ce budget participatif est "un nouvel outil de participation citoyenne qui porte les aspirations des jeunes girondins vers un département plus juste et plus écologique". Ecoutez Sébastien Saint-Pasteur ici: