Gironde : Plus d'un million de repas collectés par La Banque Alimentaire, un record

Les Girondins ont donné à La Banque Alimentaire en moyenne 30 % de plus que les autres années malgré la crise sanitaire et économique.

La collecte annuelle de La Banque Alilmentaire des 29 et 30 novembre est une réussite. Malgré la crise, les bénévoles ont récolté dans les supermarchés l’équivalent d'1 043 000 repas (contre 800 000 l’an passé) soit 30 % de plus que l'année dernière. Une véritable satisfaction pour Régis Pauget, le coordinateur de la collecte.

Et si les dons ont été plus nombreux, les produits récoltés sont également plus qualitatifs avec des produits à plus grande valeur nutritive.

Le détail dans ce reportage à écouter :

"Les Girondins ont donné près de 3 kg de denrées alimentaires, c'est énorme" (soit une progression de 30% par rapport à l'année dernière) - Régis Pauget.

Cette collecte représente 12 % des besoins totaux de la Banque Alimentaire. Le reste sera collecté auprès des entreprises et des collectivités territoriales.